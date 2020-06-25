Відома українська спортсменка Дарина Білодід показала фігуру, порадувавши фанатів

На фото Дарина показує себе в зелених туфлях і шкіряних шортиках. Красуня доповнила образ білої футболкою і піджаком, а також прикрасами. Волосся у Білодід були розпущеним, а сама вона спокусливо стала біля раритетного автомобіля, показуючи шикарні довгі ноги, завдяки чому знімок вийшов досить спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

«Те, у що ти віриш, стає твоїм світом», написала Дарина.

Фанати поставили майже 40 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Красуня, сумую", "Яка краса, шикарні ніжки", "Мій друг, це бомба", "Вау", "Ого, яка ти шикарна дівчина мрія, боже, та ти просто диво", "Шикарні ноги, дуже жіночна".

Раніше ми повідомляли, що дворазова українська чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід блиснула розкішною фігурою.

Красуня була одягнена в обтягуючі лосини і короткий топ. На фото видно всі принади спортивної фігури: плоский животик і підкачані плечі. Красуня тримала в руках пляшку води.

Повідомлялося, що українська дзюдоїстка Дар'я Білодід показала, як можна тренуватися вдома.

"І не треба забувати про свою фізичну форму, спортом можна займатися навіть вдома. Тому дивіться моє відео з тренування і викладайте свої заняття в соцмережах", - написала Білодід в Instagram".

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