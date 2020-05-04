Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид восхитила поклонников откровенными фото в социальной сети

Украинская спортсменка недавно подтвердила свой статус сильнейшей на планете, одержав вторую подряд победу на чемпионате мира, сообщала Politeka.net.

Тем не менее титулованная дзюдоистка своими яркими фото в Instagram доказывает, что может впечатлять не только результатами на международных соревнованиях.

Недавно у себя в Instagram она опубликовала три снимка, которые высоко оценили ее поклонники.

Известная украинская легкоатлетка Юлия Левченко назвала Дарью "магической".

"Леди", "Зая, что за кошечка на фотосессии?", "Подружка ,это на тебя карантин так хорошо влияет ??", " Ты просто супер!!! Очень красивая Дашунь", - пишут подписчики в комментариях.

Ранее сообщалось, что украинская дзюдоистка Дарья Билодид в историческим рекордом выиграла чемпионат мира, который проходил в Токио.

18-летняя спортсменка одержала победу на мировом первенстве в весовой категории до 48 кг.

Действующая чемпионка мира защитила свой статус лучшей после триумфа на прошлом чемпионате в Баку в 2018 году.

В прошом году Дарья Билодид на пути к финалу победила на иппон четырех соперниц, в том числе в 1/4 финала — испанку Лауру Мартинес, а в полуфинале — спортсменку из Монголии Уранцецег Мунхбат.

В решающей схватке украинская дзюдоистка одолела приемом на ваза-ари свою главную соперницу – представительницу Японии Фуну Тонаки, которая выигрывала мировое первенство 2017 года.

Стоит отметить, что в прошлом году Дарья Билодид стала самой молодой чемпионкой мира, а после защиты титула на чемпионате мира-2019 в возрасте 18 лет и 11 месяцев украинка также стала самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо в истории.

Напомним, украинской дзюдоистке Белодед предложили поменять гражданство за большие деньги.

Как сообщала Politeka, юная украинская дзюдоистка забыла о морали и засветила лишнее.

Также Politeka писала, что украинка Белодед после блестящего триумфа отправилась на острова.