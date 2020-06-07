Украинская чемпионка по дзюдо Дарья Билодид сверкнула безупречной фигурой во время отдыха
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Как же я ждала настоящего и тёплого лета😍 Наконец-то!Кайф», - говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Билодид позирует в мини-шортах и топе сидя на диване на улице. Ее поклонники поспешили высказать свое мнение о красоте кумира.
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«Моя бомбита», «одна скучаешь?», «красивый и любимый мною ангел», «вау, как красиво», «Ты взяла мое серце на болевой», «мой вкус говорит, что ты невероятная», - пишут они.
Как сообщалось ранее, двукратная украинская чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид порадовала поклонников трогательной фотосессией на природе.
«Розовое настроение», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что Билодид предлагает своим поклонникам несколько снимков на выбор и просит назвать среди них самый красивый. Однако они явно обратили внимание на красоту звезды, о чем свидетельствуют комментарии.
«Красотка», «третья самый сок», «нереальная», «Все фото потрясающие!», «супер-девочка», «Даруня, красавица»», «все хороши, но вторая – самая позитивная», - пишут они.
Напомним, украинской дзюдоистке Белодед предложили поменять гражданство за большие деньги.
Как сообщала Politeka, юная украинская дзюдоистка забыла о морали и засветила лишнее.
Также Politeka писала, что украинка Белодед после блестящего триумфа отправилась на острова.