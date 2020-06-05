Двукратная украинская чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид порадовала поклонников трогательной фотосессией на природе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Розовое настроение», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что Билодид предлагает своим поклонникам несколько снимков на выбор и просит назвать среди них самый красивый. Однако они явно обратили внимание на красоту звезды, о чем свидетельствуют комментарии.

«Красотка», «третья самый сок», «нереальная», «Все фото потрясающие!», «супер-девочка», «Даруня, красавица»», «все хороши, но вторая – самая позитивная», - пишут они.

Как сообщалось ранее, двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид восхитила поклонников откровенными фото в социальной сети.

Украинская спортсменка недавно подтвердила свой статус сильнейшей на планете, одержав вторую подряд победу на чемпионате мира.

Тем не менее титулованная дзюдоистка своими яркими фото в Instagram доказывает, что может впечатлять не только результатами на международных соревнованиях.

Недавно у себя в Instagram она опубликовала три снимка, которые высоко оценили ее поклонники.

Напомним, украинской дзюдоистке Белодед предложили поменять гражданство за большие деньги.

Как сообщала Politeka, юная украинская дзюдоистка забыла о морали и засветила лишнее.

Также Politeka писала, что украинка Белодед после блестящего триумфа отправилась на острова.