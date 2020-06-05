Двукратная украинская чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид порадовала поклонников трогательной фотосессией на природе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Розовое настроение», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что Билодид предлагает своим поклонникам несколько снимков на выбор и просит назвать среди них самый красивый. Однако они явно обратили внимание на красоту звезды, о чем свидетельствуют комментарии.
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«Красотка», «третья самый сок», «нереальная», «Все фото потрясающие!», «супер-девочка», «Даруня, красавица»», «все хороши, но вторая – самая позитивная», - пишут они.
Как сообщалось ранее, двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид восхитила поклонников откровенными фото в социальной сети.
Украинская спортсменка недавно подтвердила свой статус сильнейшей на планете, одержав вторую подряд победу на чемпионате мира.
Тем не менее титулованная дзюдоистка своими яркими фото в Instagram доказывает, что может впечатлять не только результатами на международных соревнованиях.
Недавно у себя в Instagram она опубликовала три снимка, которые высоко оценили ее поклонники.
Напомним, украинской дзюдоистке Белодед предложили поменять гражданство за большие деньги.
Как сообщала Politeka, юная украинская дзюдоистка забыла о морали и засветила лишнее.
Также Politeka писала, что украинка Белодед после блестящего триумфа отправилась на острова.