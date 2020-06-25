Известная украинская спортсменка Дарья Билодид показала фигуру, порадовав фанатов

На фото Дарья показывает себя в зеленых туфлях и кожаных шортиках. Красотка дополнила образ белой футболкой и пиджаком, а также украшениями. Волосы у Билодид были распущенными, а сама она соблазнительно стала возле раритетного автомобиля, показывая шикарные длинные ноги, благодаря чему снимок вышел довольно соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

«То, во что ты веришь, становится твоим миром», написала Дарья.

Фанаты поставили почти 40 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Красотка, скучаю", "Какая прелесть, ножки шикарные", "Мой друг, это бомба", "Вау", "Ого, какая ты шикарная, девушка мечта, боже да ты просто чудо", "Шикарные ноги, очень женственная".

Ранее мы сообщали, что двукратная украинская чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид сверкнула роскошной фигурой.

Красотка была одета в обтягивающие лосины и короткий топ. На фото видно все прелести спортивной фигуры: плоский животик и подкачанные плечи. Красотка держала в руках бутылку воды.

Сообщалось, что украинская дзюдоистка Дарья Билодид показала, как можно тренироваться дома.

"И не надо забывать о своей физической форме, спортом можно заниматься даже дома. Поэтому смотрите мое видео с тренировки и выкладывайте свои занятия в соцсетях", - написала Билодид в Instagram".

Напомним, роскошная Дарья Билодид сразила наповал фигурой в мини-шортиках

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