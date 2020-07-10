Українська спортсменка Дарина Білодід порадувала шанувальників і блиснула бездоганною фігурою на відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Прокотилася з вітерцем😍🦸🏼♀️🤣 кайф», — йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Білодід позує в одному купальнику і шортах, демонструючи неймовірно красиву фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Дар'я ви просто красуня», «лялечка», «будь обережніше, будь ласка», «сама чарівна», «яке гарне місце! Супер», «це просто кайф», — пишуть вони.
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На фото Дарина показує себе в зелених туфлях і шкіряних шортиках. Красуня доповнила образ білою футболкою і піджаком, а також прикрасами. Волосся у Білодід були розпущеним, а сама вона спокусливо стала біля раритетного автомобіля, показуючи шикарні довгі ноги, завдяки чому знімок вийшов досить спокусливим.
«Те, у що ти віриш, стає твоїм світом», написала Дарина.
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