Украинская спортсменка Дарья Билодид порадовала поклонников и сверкнула безупречной фигурой на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Прокатилась с ветерком😍🦸🏼‍♀️🤣 кайф», — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Билодид позирует в одном купальнике и шортах, демонстрируя невероятно красивую фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Дарья вы просто красотка», «куколка», «будь осторожнее, пожалуйста», «самая обворожительная», «какое хорошее местопровождение! Супер», «это просто кайф», — пишут они.

До этого мы писали, что известная украинская спортсменка Дарья Билодид показала фигуру, порадовав фанатов

Так, спортсменка позирует в зеленых туфлях и кожаных мини-шортах. Дополнить образ она решила белоснежной футболкой и пиджаком, а также несколькими украшениями.

Волосы знаменитость решила оставить распущенными, стоя при этом возле автомобиля и хвастаясь идеальными длинными ногами. Благодаря этому, фотография получилась невероятно соблазнительной.

«То, во что ты веришь, становится твоим миром», написала Дарья.

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