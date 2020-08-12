Известная украинская дзюдоистка Дарья Билодид показала себя на отдыхе, рассказав про праздники

На фото красотка позировала в комбинезоне, а образ дополнила шляпой. Дарья показалась с распущенными волосами, стоя на фоне пальмы и моря. Дзюдоистка развернулась спиной, демонстрируя горячие формы в экстра-мини. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Наконец-то выходные", - написала Дарья.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков, включая Александру Лободу, и написали комментарии:

"Ягодицы отпад", "Я хочу кататься с тобой", "О Даша, я в шоке", "Очень красиво, я хочу больше говорить с тобой", "Красотка", "Прекрасная", "Лучше всех", "Без улыбки лучше", "Мило", "Прикольная", "Настоящий бриллиант, упасть".

Ранее мы сообщали, что двукратная украинская чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид сверкнула роскошной фигурой на футбольном поле.

Дарья была одета в короткий спортивный топ и обтягивающие лосины. Выглядела спортсменка, как всегда, на все 100%. На снимках Билодид стояла в окружении девушек-дзюдоисток. Стоит отметить, что она самая миниатюрная и точеная из всех них.

Мы писали, что двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид восхитила поклонников откровенным фото в социальной сети.

На своей странице в социальной сети красотка опубликовала новый снимок, на котором предстала перед фанатами в прозрачной голубой блузке, чем привела в восторг поклонников.

Напомним, красавица-дзюдоистка Дарья Билодид в бикини произвела фурор жаркими кадрами на гидроцикле

А еще Politeka писала, что дзюдоистка-красавица Дарья Билодид сверкнула роскошной фигурой в коротком топе

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