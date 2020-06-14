Двукратная украинская чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид сверкнула роскошной фигурой

Как сообщает Politeka.net, фото девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Красотка была одета в обтягивающие лосины и короткий топ. На фото видно все прелести спортивной фигуры: плоский животик и подкачанные плечи. Красотка держала в руках бутылку воды.

«Думаю, многие знают, насколько вода важна для человеческого организма. В особенности для спортсменов, которые теряют много жидкости во время интенсивных тренировок. Именно поэтому я слежу за водным балансом в своём организме», - рассказала Билодид.

За час ее фото собрало более 15 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Пресс у тебя слабый. нет кубиков», «Сместила Свитолину с бутылки, теперь теннис на дзюдо менять придётся», «Красотка», «Ты номер один», «Даша - Вы шикарны! Приятно, когда отечественные звёзды спорта продвигают отечественную продукцию!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Билодид поделилась фото, на котором сидела в модном джинсовом прикиде. Красотка надела толстовку, поверх которой накинула куртку. Вниз спортсменка надела джинсы с дырками на коленях. Кроссовки с розовыми вставками дополнили образ.

Напомним, что соблазнительная Билодид похвасталась "магическими" снимками: "Что за кошечка".

Как сообщала Politeka, роскошная Дарья Билодид сразила наповал фигурой в мини-шортиках: такую красоту нельзя прятать.

Также Politeka писала, что дзюдоистка-красавица Дарья Билодид сверкнула упругим телом в пикантном наряде: «Наконец-то!».