Дворазова українська чемпіонка світу з дзюдо Дарина Білодід порадувала шанувальників зворушливою фотосесією на природі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Рожеве настрій», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що Білодід пропонує своїм шанувальникам кілька знімків на вибір і просить назвати серед них найкращий. Однак вони явно звернули увагу на красу зірки, про що свідчать коментарі.
Позаздрять навіть діти Пугачової: Кіркоров оскандалився кімнатою для сина, «Хіба дитині потрібна така...»
Скандал зі зрадою "холостяка" Михайлюка Даші Ульяновій вийшов на новий рівень: "Вимагає незрозуміло що"
Кароль разом з гарячим молодим артистом сполохала мережу заявою: "А як же Дан?"
«Дві тисячі штрафу»: у Приватбанку пояснили, звідки беруться борги на картках українців
«Красуня», «третя самий сік», «нереальна», «Всі фото чудові!», «супер-дівчинка», «Даруня, красуня»», «всі гарні, але друга – найпозитивніша», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід захопила шанувальників відвертими фото в соціальній мережі.
Українська спортсменка нещодавно підтвердила свій статус найсильнішої на планеті, здобувши другу поспіль перемогу на чемпіонаті світу.
Тим не менш титулована дзюдоїстка своїми яскравими фото в Instagram доводить, що може вражати не тільки результатами на міжнародних змаганнях.
Нещодавно у себе в Instagram вона опублікувала три знімки, які високо оцінили її шанувальники.
Нагадаємо, української дзюдоистке Білодід запропонували змінити громадянство за великі гроші.
Як повідомляла Politeka, юна українська дзюдоїстка забула про мораль і засвітила зайве.
Також Politeka писала, що українка Білодід після блискучого тріумфу вирушила на острови.