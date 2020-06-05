Дворазова українська чемпіонка світу з дзюдо Дарина Білодід порадувала шанувальників зворушливою фотосесією на природі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Рожеве настрій», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що Білодід пропонує своїм шанувальникам кілька знімків на вибір і просить назвати серед них найкращий. Однак вони явно звернули увагу на красу зірки, про що свідчать коментарі.

«Красуня», «третя самий сік», «нереальна», «Всі фото чудові!», «супер-дівчинка», «Даруня, красуня»», «всі гарні, але друга – найпозитивніша», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід захопила шанувальників відвертими фото в соціальній мережі.

Українська спортсменка нещодавно підтвердила свій статус найсильнішої на планеті, здобувши другу поспіль перемогу на чемпіонаті світу.

Тим не менш титулована дзюдоїстка своїми яскравими фото в Instagram доводить, що може вражати не тільки результатами на міжнародних змаганнях.

Нещодавно у себе в Instagram вона опублікувала три знімки, які високо оцінили її шанувальники.

Нагадаємо, української дзюдоистке Білодід запропонували змінити громадянство за великі гроші.

Як повідомляла Politeka, юна українська дзюдоїстка забула про мораль і засвітила зайве.

Також Politeka писала, що українка Білодід після блискучого тріумфу вирушила на острови.