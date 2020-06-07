Українська чемпіонка з дзюдо Дарина Білодід блиснула бездоганною фігурою під час відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Як же я чекала цього і теплого літа😍 Нарешті!Кайф», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Білодід позує в міні-шортах і топі сидячи на дивані на вулиці. Її шанувальники поспішили висловити свою думку про красу кумира.
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«Моя бомбита», «одна сумуєш?», «красивий і улюблений мною ангел», «вау, як красиво», «Ти взяла моє серце на больовий», «мій смак каже, що ти неймовірна», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, дворазова українська чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід порадувала шанувальників зворушливою фотосесією на природі.
«Рожеве настрій», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що Білодід пропонує своїм шанувальникам кілька знімків на вибір і просить назвати серед них найкращий. Однак вони явно звернули увагу на красу зірки, про що свідчать коментарі.
«Красуня», «третя самий сік», «нереальна», «Всі фото чудові!», «супер-дівчинка», «Даруня, красуня»», «всі гарні, але друга – найпозитивніша», - пишуть вони.
Нагадаємо, української дзюдоистке Білодід запропонували змінити громадянство за великі гроші.
Як повідомляла Politeka, юна українська дзюдоїстка забула про мораль і засвітила зайве.
Також Politeka писала, що українка Білодід після блискучого тріумфу вирушила на острови.