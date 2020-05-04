Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід захопила шанувальників відвертими фото в соціальній мережі

Українська спортсменка нещодавно підтвердила свій статус найсильнішої на планеті, здобувши другу поспіль перемогу на чемпіонаті світу, повідомляла Politeka.net.

Тим не менш титулована дзюдоїстка своїми яскравими фото в Instagram доводить, що може вражати не тільки результатами на міжнародних змаганнях.

Нещодавно у себе в Instagram вона опублікувала три знімки, які високо оцінили її шанувальники.

Відома українська легкоатлетка Юлія Левченко назвала Дарину "магічною".

"Леді", "Зая, що за кішечка на фотосесії?", "Подружка ,це на тебе карантин так добре впливає ??", "Ти просто супер!!! Дуже красива Дашунь", - пишуть підписникі в коментарях.

Раніше повідомлялося, що українська дзюдоїстка Дар'я Білодід з історичним рекордом виграла чемпіонат світу, який проходив у Токіо.

18-річна спортсменка здобула перемогу на світовій першості у ваговій категорії до 48 кг.

Чинна чемпіонка світу захистила свій статус кращої після тріумфу на минулому чемпіонаті в Баку в 2018 році.

У минулому році Дар'я Білодід на шляху до фіналу перемогла на іппон чотирьох суперниць, у тому числі в 1/4 фіналу — іспанку Лауру Мартінес, а в півфіналі — спортсменку з Монголії Уранцецег Мунхбат.

У вирішальній сутичці українська дзюдоїстка здолала прийомом на ваза-арі свою головну суперницю – представницю Японії Фуну Тонаки, яка виграла світову першість 2017 року.

Варто відзначити, що в минулому році Дар'я Білодід стала наймолодшою чемпіонкою світу, а після захисту титулу на чемпіонаті світу-2019 у віці 18 років і 11 місяців українка також стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо в історії.

Нагадаємо, української дзюдоистке Білодід запропонували змінити громадянство за великі гроші.

Як повідомляла Politeka, юна українська дзюдоїстка забула про мораль і засвітила зайве.

Також Politeka писала, що українка Білодід після блискучого тріумфу вирушила на острови.