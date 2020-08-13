До чего же хороша

Украинская спортсменка Дарья Билодид удивила поклонников яркой фотосессией на море

Как передает Politeka.net, серия фотографий появилась у дзюдоистки в Инстаграм. Красотка была одета в роскошное белое платье, которое сильно задралось от ветра и бушующих волн. Девушка сидела на качелях, которые были сделаны прямо над морскими волнами. Билодид выглядела как богиня красоты, которая вышла из морских волн. Особенно красивым оказалось фото на закате солнца. Девушка держала в руках юбку от уже мокрого платья и позировала на камеру.

За 20 минут пост Билодид собрал более 4,5 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Красота», «Только я испугался что это свадебная платье? На первый взгляд так казалось) чуть мини инфаркт не получил. Дарья, не пугай так», «Невероятно», «Как же это красиво», «Очень красивая девочка», «Афродита», «Нереальная красота», «Прекрасная», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Дарья Билодид похвасталась безупречной фигуркой на отдыхе. Девушка позировала в купальнике верхом на гидроцикле. Поклонники пришли в восторг от свежих фото звезды спорта.

«Дарья вы просто красотка», «куколка», «будь осторожнее, пожалуйста», «самая обворожительная», «какое хорошее местопровождение! Супер», «это просто кайф», - пишут они.

Напомним, что соблазнительная дзюдоистка Дарья Билодид в коротких шортах впечатлила длиной ног: "Просто чудо".

А еще Politeka писала, что Дарья Билодид восхитила в экстра-мини, Лобода не сдержалась: "Лучше всех".

Также Politeka сообщала, что Дарья Билодид в коротком топе устроила шоу на футбольном поле: «Это бомба».