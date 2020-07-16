До чого ж гарна дівчина

Дворазова українська чемпіонка світу з дзюдо Дарина Білодід блиснула розкішною фігурою на футбольному полі

Серію фото з заходу красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Дарина була одягнена в короткий спортивний топ і обтягуючі лосини. Виглядала спортсменка, як завжди, на всі 100%. На знімках Білодід стояла в оточенні дівчат-дзюдоїсток. Варто відзначити, що вона сама мініатюрна і точена з усіх них.

«Футболістки», - підписала фото спортсменка.

Судячи з фото, дівчата вирішили ненадовго перемінити рід діяльності і зіграти в футбол. За допомогою Білодід вони влаштували справжнє шоу на полі.

За кілька годин пост спортсменки зібрав майже 14 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Ну просто різнобічні спортсмени! Залишилося в теніс пограти, просто супер пупер девчоночки!», «Команда мрії», «Краса від бога», «найкрасивіша і сама спортивна дівчина, яку я знаю! Клянуся Богом, що ти найкраща дівчина у світі», «Це бомба», «Прекрасний і милий мій ангел», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Дарина Білодід поділилася спокусливим фото. Красуня була одягнена в обтягуючі лосини і короткий топ. На фото видно всі принади спортивної фігури: плоский животик і підкачані плечі.

Нагадаємо, що розкішна Дар'я Білодід вбила наповал фігурою в міні-шортиках: таку красу не можна ховати.

Як повідомляла Politeka, красуня-дзюдоїстка Дар'я Білодід в бікіні справила фурор жаркими кадрами на гідроциклі: «Кайф».

Також Politeka писала, що спокуслива дзюдоїстка Дар'я Білодід в коротких шортах вразила довжиною ніг: "Просто диво".