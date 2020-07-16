Дворазова українська чемпіонка світу з дзюдо Дарина Білодід блиснула розкішною фігурою на футбольному полі
Серію фото з заходу красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Дарина була одягнена в короткий спортивний топ і обтягуючі лосини. Виглядала спортсменка, як завжди, на всі 100%. На знімках Білодід стояла в оточенні дівчат-дзюдоїсток. Варто відзначити, що вона сама мініатюрна і точена з усіх них.
«Футболістки», - підписала фото спортсменка.
Судячи з фото, дівчата вирішили ненадовго перемінити рід діяльності і зіграти в футбол. За допомогою Білодід вони влаштували справжнє шоу на полі.
За кілька годин пост спортсменки зібрав майже 14 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.
ПриватБанк змінює умови, оплата покупок обернулася проблемою: "Мінус 20 тисяч гривень"
ЗНО 2020 обернулося скандалом, такої ганьби в Україні ще не було: «Вибачте мене...»
Пора бігти в обмінники, українців попередили: "Найближчим часом курс долара..."
Російська Кардашьян в ботфордах трохи не розірвала купальник пишним бюстом: на це можна дивитися вічно
«Ну просто різнобічні спортсмени! Залишилося в теніс пограти, просто супер пупер девчоночки!», «Команда мрії», «Краса від бога», «найкрасивіша і сама спортивна дівчина, яку я знаю! Клянуся Богом, що ти найкраща дівчина у світі», «Це бомба», «Прекрасний і милий мій ангел», - пишуть користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Дарина Білодід поділилася спокусливим фото. Красуня була одягнена в обтягуючі лосини і короткий топ. На фото видно всі принади спортивної фігури: плоский животик і підкачані плечі.
Нагадаємо, що розкішна Дар'я Білодід вбила наповал фігурою в міні-шортиках: таку красу не можна ховати.
Як повідомляла Politeka, красуня-дзюдоїстка Дар'я Білодід в бікіні справила фурор жаркими кадрами на гідроциклі: «Кайф».
Також Politeka писала, що спокуслива дзюдоїстка Дар'я Білодід в коротких шортах вразила довжиною ніг: "Просто диво".