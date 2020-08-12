Відома українська дзюдоїстка Дар'я Білодід показала себе на відпочинку, розповівши про свята
На фото красуня позувала в комбінезоні, а образ доповнила капелюхом. Дарина з'явилася з розпущеним волоссям, стоячи на тлі пальми і моря. Дзюдоїстка розвернулася спиною, демонструючи гарячі форми в екстра-міні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Нарешті вихідні", - написала Дарина.
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Фанати поставили понад 10 тисяч лайків, включаючи Олександру Лободу, і написали коментарі:
"Сідниці відпад"," я хочу кататися з тобою"," О, Даша, я в шоці"," дуже красиво, я хочу більше говорити з тобою"," красуня"," Прекрасна"," краще за всіх"," без посмішки краще"," Мило"," прикольна","справжній діамант, впасти".
Раніше ми повідомляли, що дворазова українська чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід блиснула розкішною фігурою на футбольному полі.
Дарина була одягнена в короткий спортивний топ і обтягуючі лосини. Виглядала спортсменка, як завжди, на всі 100%. На знімках Білодід стояла в оточенні дівчат-дзюдоїсток. Варто відзначити, що вона сама мініатюрна і точена з усіх них.
Ми писали, що дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід захопила шанувальників відвертим фото в соціальній мережі.
На своїй сторінці в соціальній мережі красуня опублікувала новий знімок, на якому постала перед фанатами в прозорій блакитній блузці, чим привела в захват шанувальників.
Нагадавши, красуня-дзюдоїстка Дар'я Білодід в бікіні викликала фурор жаркими кадрами на гідроциклі
А ще Politeka писала, що дзюдоїстка-красуня Дарина Білодід блиснула розкішною фігурою в короткому топі
Також Politeka повідомляла, що розкішна Дарина Білодід убила наповал фігурою в міні-шортиках