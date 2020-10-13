Украинская спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук восхитила фигурой в спортивном белье

В прошлом месяце знаменитая украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук выиграла турнир Бриллиантовой лиги, который состоялся в Катаре. На соревнованиях в Дохе украинка показала лучший результат сезона прыжком на 6,91 метра. Девушка восхищает спортсменок и фитнес-красоток своим упорством и формой, которой добивалась благодаря упорным тренировкам.

Показать свое подкачанное тело во всей красе и с удачного ракурса Марина также решила на простом Селфи, сделанным в ванной. Спортсменка позировала лишь в белье насыщенно-синего оттенка и в спортивной майке, подчеркивающей плоский животик. Задрав ткань, девушка продемонстрировала идеальный пресс и тут же восхитила сеть:

«Она не только спортивная; девушка красивая ...; Абсолютно красиво 🔥; Боже, эта девушка нереальная; Следующая топ-модель😍😍😍; Потрясающее тело ... продолжайте в том же духе; Что ты собираешься там делать? 😁; Неделя начинается с уборной 👍😂😂😂; Удачной вам недели😌💙🏃🏻‍♀️⚡🥇; О, сейчас прекрасный день 😍😂; Самая красивая спортивная в Украине 😻❤️; Симпатичная картинка 👌🏼».

Мы также писали, что украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук привыкла поражать поклонников не только достижениями в спорте. Не так давно она завоевала серебряную награду на турнире Golden Roof Challenge, который ежегодно проходит в австрийском городе Инсбрук. А всего несколько минут назад модель сразила удивительной фигурой в новой и чувственной съемке.

Марина решила не только оригинально попрощаться с летом и теплой погодой, но еще и восхитить подтянутой после многочисленных тренировок фигурой.

Девушка в этот раз позировала в насыщенном вишневом бикини, ставшим в этом году одним из самых популярных. Данная модель выгодно подчеркнула ее формы, идеально везде подчеркивая каждый изгиб девушки. Распустив волосы, она буквально преобразилась, спортсменку было не узнать.

Напомним, как соблазнительная Бех-Романчук в тесных шортах показала идеальный вид сзади

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