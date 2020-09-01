Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себя и попрощалась с летом

Марина в этот раз показала себя в черном купальнике, низ которого был частично белым. Образ Бех дополнила стильной шляпой, а на руке можно увидеть браслет. Романчук стояла напротив дорожки к альтанке. Звезда отвела взгляд от камеры, показывая свою идеальную фигуру. Легкоатлетка на втором кадре уже сделала акцент на груди, показывая самую интересную часть экстремально близко. Третье фото было немного размыто и в фокусе оказалась только шляпа. Но сразу бросается на глаза бюст красотки, на котором был сделан акцент при помощи рук. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Несколько удивительных фото этого особенного лета", - подписала фото Бех.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какая великолепная, милая, красивая богиня спортивной красоты. Я так люблю тебя, очень люблю тебя. Желаю вам всего наилучшего с вашим мужчиной и вашей жизнью", "Потрясающая спортсменка и потрясающая красота, лучшая из двух миров", "Diosa".

Сообщалось, что популярная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвасталась роскошными изгибами в купальнике.

«Прощай лето, я люблю тебя и не хочу, чтобы отпустить», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Бех-Романчук позирует в тесном купальнике, который эффектно подчеркивает ее роскошную фигуру.

Напомним, фигуристая Бех-Романчук выставила напоказ свои "булочки" и похвасталась результатом

Также Politeka писала, что прекрасная Бех-Романчук блеснула упругими ягодицами перед зеркалом

А еще Politeka сообщала, что Бех-Романчук похвасталась бархатным телом, расстегнув платье посреди улицы



