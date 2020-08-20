Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвалилась изгибами перед зеркалом

Звезда обладает шикарной фигурой, которой не устает хвастаться в Инстаграм, пишет Politeka.net. Бех продемонстрировала шикарные изгибы в новой форме.

Спортсменка позировала возле зеркала, делая селфи. Марина надела синее боди с ярким принтом. Знаменитость немного отставила бедро, выставив ножку вперед.

Видны все рельефы шикарного тела спортсменки. Марина распустила длинные волосы. Вероятно, звезда была без макияжа, позволив фанатам рассмотреть ее натуральную красоту.

"Что скажешь о новенькой форме...?", - подписала фото легкоатлетка.

За час пост собрал более 6000 лайков и много комментариев.

"Форма просто шикарна 🤩", "Хороший купальник", "Фигура мечты 😍", "Хорошо выглядишь! 😍👌🏽 А еще отличный комплект! 🤩 Мой любимый цвет", "Мне больше понравилась девушка, которая его носит!", "Только на твоем теле !!! 💘💘💘😍🐺🌹", - написали пользователи сети.

Напомним, Марина Бех-Романчук позировала в красном купальнике, а образ дополнила шляпкой. Красотка без смущения соблазнительно выгибалась, демонстрируя прекрасную подтянутую форму.

Звезда позволила себя снять так, чтобы можно было рассмотреть максимально хорошо фигуру.

Ранее мы писали, что Марина Бех-Романчук погуляла по Львову в легком розовом платье с узорами и на кнопках. Романчук решила показать свои ножки, которые она привела в порядок. Для этого Бех пришлось расстегнуть кнопки, светя самым сокровенным.

"Я очень люблю, когда комфортно и красиво. Тут все вместе", - подписала фото красавица.

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