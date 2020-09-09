Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук посветила роскошной фигурой во время тренировки в тесных шортах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«После соревнований в Дессау 😌 теперь самое время ехать в Берлин», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных фотографиях Бех-Романчук позирует спиной на камеру, нарядившись в тесные шорты. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Невероятная спина», «ты готова ко всему», «огонь формы», «какая же ты красивая», «вот это видно – ты работаешь над собой», «абсолютная красота. Ты богиня! Чертовски хороша», - пишут они.

До этого мы писали, что известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала стильные кадры, на которых блистала в новом образе.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук привыкла поражать поклонников не только достижениями в спорте. Не так давно она завоевала серебряную награду на турнире Golden Roof Challenge, который ежегодно проходит в австрийском городе Инсбрук. А всего несколько минут назад модель сразила удивительной фигурой в новой и чувственной съемке.

Напомним, фигуристая Бех-Романчук выставила напоказ свои "булочки" и похвасталась результатом

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