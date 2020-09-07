Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала стильные кадры, на которых блистала в новом образе

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук привыкла поражать поклонников не только достижениями в спорте. Не так давно она завоевала серебряную награду на турнире Golden Roof Challenge, который ежегодно проходит в австрийском городе Инсбрук. А всего несколько минут назад модель сразила удивительной фигурой в новой и чувственной съемке.

Марина решила не только оригинально попрощаться с летом и теплой погодой, но еще и восхитить подтянутой после многочисленных тренировок фигурой.

Девушка в этот раз позировала в насыщенном вишневом бикини, ставшим в этом году одним из самых популярных. Данная модель выгодно подчеркнула ее формы, идеально везде подчеркивая каждый изгиб девушки. Распустив волосы, она буквально преобразилась, спортсменку было не узнать.

«Лето плавно перешло в осень, но моя душа еще с летом ♥ ️🌹 # лето # фото # радость # роза # фотосессия # жизнь», - написала Бех-Романчук под кадрами.

Фанаты были восхищены новым образом легкоатлетки:

«Идеальная🔥🔥🌋🌋», «Великолепно🌹😍🔥», «Очень ярко❤️», «Тело просто огонь 🔥», «Очень нравится».

Также ранее мы писали, что легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себя и попрощалась с летом. Марина в этот раз показала себя в черном купальнике, низ которого был частично белым.

Образ Бех дополнила стильной шляпой, а на руке можно увидеть браслет. Романчук стояла напротив дорожки к альтанке. Звезда отвела взгляд от камеры, показывая свою идеальную фигуру. Легкоатлетка на втором кадре уже сделала акцент на груди, показывая самую интересную часть экстремально близко. Третье фото было немного размыто и в фокусе оказалась только шляпа. Но сразу бросается на глаза бюст красотки, на котором был сделан акцент при помощи рук.

"Несколько удивительных фото этого особенного лета", - подписала фото Бех.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какая великолепная, милая, красивая богиня спортивной красоты. Я так люблю тебя, очень люблю тебя. Желаю вам всего наилучшего с вашим мужчиной и вашей жизнью", "Потрясающая спортсменка и потрясающая красота, лучшая из двух миров", "Diosa".

Напомним, фигуристая Бех-Романчук выставила напоказ свои "булочки" и похвасталась результатом

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