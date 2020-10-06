Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себя и рассказала об Австрии

На фото спортсменка была в кроссовках, пиджаке, и полосатом платье , а образ дополнила солнцезащитными очками. Романчук сидела боком к камере и улыбалась, задрав немного голову. Волосы у Бех были распущены, а сбоку можно увидеть черную сумочку. Девушка сидела на берегу водоема в Австрии, а на фоне можно увидеть горы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Здесь одно место красивее другого, а это невероятная Австрия", - написала красотка.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Там клёво! Я был) как в сказке", "Очаровательная красота", "У вас уникальный стиль прыжков", "Любопытно. Вот что я думаю о Ваших фотографиях", "Праздник для тебя ??", "Принцесса озера", "красивая картинка", "Удивительные природные пейзажи. Ты выглядишь так красиво", "Невероятно волшебная".

Сообщалось, что украинская спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала фото со своего яркого отдыха.

Марина позировала на улице возле струек воды, и впоследствии была облита.

Спортсменка стояла в профиль, засветив накаченные ножки и ягодицы. От упругого тела Бех нельзя оторваться.

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