Известная украинская спортсменка Марина Бех-Романчук показала себя и рассказала об идеальной погоде

На фото Бех показала себя в купальнике. Красотка позировала возле водоема, демонстрируя идеальный пресс, присев на корточки. Романчук в руках держала еду, которую с удовольствием поглотила, снимая себя на камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Идеальная погода для отдыха и поедания любимых вкусняшек", - подписала кадр красотка.

На втором снимке Бех уже была в топе и еще чем-то. Романчук стояла среди трех берез и демонстрировала идеальную талию, потянув рукой за волосы.

"Мой прекрасный день", - подписала второй кадр звезда.

Фанаты не написали Марине комментарии и не ставили лайки, но так и хочется сказать: "Вот это кубики! Невозможно оторвать взгляд".

Сообщалось, что легкоатлетка Марина Бех-Романчук засветила мускулистые ноги во время поездки по Европе.

У себя в Инстаграм спортсменка регулярно выкладывает фотографии, на которых делится самыми знаменательными событиями в жизни. В этот раз Бех-Романчук отправилась в путешествие по Европе и выложила красивые снимки сделанные в столице Германии – Берлине.

Напомним, соблазнительная Бех-Романчук в тесных шортах показала идеальный вид сзади

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