Популярная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвасталась роскошными изгибами в купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram.

«Прощай лето 👋🏼 я люблю тебя и не хочу, чтобы отпустить», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Бех-Романчук позирует в тесном купальнике, который эффектно подчеркивает ее роскошную фигуру. При этом образ красотка решила дополнить при помощи шляпы и браслетов.

Уточним, что несмотря на то, что кадры красотка быстро убрала со своей страницы, ее поклонники не могли восхититься идеальными изгибами кумира, хотя многие из них бы написали, что любоваться такой красотой «одно удовольствие».

До этого мы писали, что легкоатлетка Марина Бех-Романчук сверкнула безупречной фигурой во время тренировки.

«Не пропусти, впервые в истории украинского инстаграма…» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Бех-Романчук позирует в облегающем наряде во время тренировки, демонстрируя безупречную фигуру. Звезда рассказывает о конкурсе, который проводят украинские спортсмены, а также подарках, которые разыгрываются.

Напомним, фигуристая Бех-Романчук в крохотном бикини дала жару на отдыхе

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