Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук сверкнула безупречной фигурой в спортивном наряде во время тренировки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Солнце и дождь - просто идеальная погода для прохладных тренировок», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Бех-Романчук позирует в одном спортивном топе и спортивных трусах. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Невероятные изгибы. Сразу видно – человек занимается собой», «загляденье», «ты идеальная», «для такой красоты – любая погода идеальная», «оу, ля ля», - пишут они.

До этого мы писали, что легкоатлетка Марина Бех-Романчук сверкнула безупречной фигурой во время тренировки.

«Не пропусти, впервые в истории украинского инстаграма…» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Бех-Романчук позирует в облегающем наряде во время тренировки, демонстрируя безупречную фигуру. Звезда рассказывает о конкурсе, который проводят украинские спортсмены, а также подарках, которые разыгрываются.

«Красоткулька», «невероятная», «это бомба!», «вау, какая же ты красивая», «вот, как выглядит наслажденье», - пишут ее поклонники.

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