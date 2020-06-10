Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук сверкнула безупречной фигурой в спортивном наряде во время тренировки
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Солнце и дождь - просто идеальная погода для прохладных тренировок», - говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Бех-Романчук позирует в одном спортивном топе и спортивных трусах. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Невероятные изгибы. Сразу видно – человек занимается собой», «загляденье», «ты идеальная», «для такой красоты – любая погода идеальная», «оу, ля ля», - пишут они.
До этого мы писали, что легкоатлетка Марина Бех-Романчук сверкнула безупречной фигурой во время тренировки.
«Не пропусти, впервые в истории украинского инстаграма…» - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Бех-Романчук позирует в облегающем наряде во время тренировки, демонстрируя безупречную фигуру. Звезда рассказывает о конкурсе, который проводят украинские спортсмены, а также подарках, которые разыгрываются.
«Красоткулька», «невероятная», «это бомба!», «вау, какая же ты красивая», «вот, как выглядит наслажденье», - пишут ее поклонники.
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