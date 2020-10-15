Украинская спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук решила вспомнить летние будни
Звезда спорта с невероятной фигурой может смотреться в любом наряде просто идеально, сообщает Politeka.net. Марина эффектна, чем хвастается в своем Инстаграм.
Бех позировала, выходя из воды бассейна в голубом бикини. Мокрый купальник очень красиво смотрелся на теле с блестящими каплями.
Грудь, тонкая талия и красивые бедра - все это просто завораживает.
На шее знаменитости сверкала золотая цепочка.
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Марина надела голубые очки и улыбалась, закрыв глаза.
"Здесь солнечно и тепло 🌴 Немного лета для тебя 💛", - написала Романчук.
За два часа пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.
"Красотка невероятная", "Обжигающая специя и красотка", "Фигура просто😻😻😻", "Красивое, идеальное тело, отличные ножки, красивое бикини, лучшая улыбка 👑😘🔥🔥🔥🔥🔥", "А я иду такая вся...", "Лучшее тело в Инстаграм, если ты получишь эту награду, поздравляю 👍", "Сексуальная, слов нет🇺🇦💪🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.
Напомним, Марина Бех-Романчук позировала на улице возле струек воды, и впоследствии была облита.
Спортсменка стояла в профиль, засветив накаченные ножки и ягодицы.
Ее глаза были немного скрыты за голубыми очками. Красотка широко улыбалась, даже когда ее облили водой.
Ранее сообщалось, что Марина Бех-Романчук позировала в тесном наряде, эффектно усевшись в кадр.
«Я люблю осень «но скучаю по лету». В этом году Австрия покорила мое сердце», - говорится в тексте сообщения.
Напомним, как соблазнительная Бех-Романчук в тесных шортах показала идеальный вид сзади
Также Politeka писала, что Бех-Романчук впечатлила размерами своих "вишенок" в бордовом бикини
А еще Politeka сообщала, что Бех-Романчук в купальнике показала упругие формы максимально близко