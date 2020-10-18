Украинская спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук рассказала о своем отдыхе 

Звезда спорта сейчас проводит время в Египте и рассказала о своем отдыхе, сообщает Politeka.net

Легкоатлетка записала несколько сториз, в которых похвасталась фигурой: "Сама упругость". Бех предстала в желтом бикини. Спортсменка надела маленький лифчик с переплетом посередине. В результате вырез добавил пикантности образу, тем более, что из него выглядывала грудь. 

Также Бех была в маленьких плавках, которые обтянули ее упругие ягодицы и даже немного их оголили. 

В таком виде Марина сделала селфи, стоя у зеркала. Она вытянула накаченные ножки и похвасталась упругим животиком. 

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"Доброе утро", - написала спортсменка. 

Во втором сториз знаменитость показала себя крупным планом. Свежая и отдохнувшая Марина улыбалась в камеру, закинув часть волос набок. 

"06:58 - Сегодня без пробежки и быстренько на море", - написала звезда спорта. 

Кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь в сториз нет такой возможности. 

Возможно, красотку поприветствовали и написали комплименты в директ. 

Напомним, Марина Бех-Романчук позировала, выходя из воды бассейна в голубом бикини. Мокрый купальник очень красиво смотрелся на теле с блестящими каплями.

Грудь, тонкая талия и красивые бедра - все это просто завораживает. 

Ранее сообщалось, что Марина Бех-Романчук  позировала в черном топе и шортах. Звезда дополнила образ кроссовками, а также можно увидеть на шее наушники. Девушка улыбалась на камеру, снимая себя перед пробежкой. Волосы звезда собрала в хвост, чтобы не мешали тренировкам.

Напомним, как соблазнительная Бех-Романчук в тесных шортах показала идеальный вид сзади

Также Politeka писала, что Бех-Романчук впечатлила размерами своих "вишенок" в бордовом бикини

А еще Politeka сообщала, что Бех-Романчук в купальнике показала упругие формы максимально близко