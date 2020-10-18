Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, как проводит отпуск
На фото Марина позировала в желтом купальнике и большой шляпке. Красотка улыбалась на камеру, устроившись на шезлонге, который находился на пляже. Снимок вышел солнечным и даже пикантным, ведь Бех немного засветила загоревшую грудь. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Утро", - подписала звезда фотографию.
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На втором фото красотка уже была без шляпы, зато можно заметить солнцезащитные очки. Волосы Романчук оставила распущенными, а показалась в красном купальнике. Звезда показала себя, делая селфи, на фоне моря. Красотка улыбалась и смотрела прямо в объектив камеры.
"Поговорим? Отвечу на интересненькие вопросы", - написала Марина под вторым кадром.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как снимки были в сторис Инстаграм, но так и хочется написать: "Держите челюсти, самая смелая фантазия".
Сообщалось, что украинская спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук рассказала о своем отдыхе.
Легкоатлетка записала несколько сториз, в которых похвасталась фигурой: "Сама упругость". Бех предстала в желтом бикини. Спортсменка надела маленький лифчик с переплетом посередине.
Напомним, Бех-Романчук в миниатюрном бикини сверкнула точеной фигурой
А еще Politeka сообщала, что Бех-Романчук эффектно вышла из бассейна, засветив самые сочные места
Также Politeka писала, что Бех-Романчук в мини-бикини похвасталась точеной фигурой у бассейна