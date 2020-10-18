Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, как проводит отпуск

На фото Марина позировала в желтом купальнике и большой шляпке. Красотка улыбалась на камеру, устроившись на шезлонге, который находился на пляже. Снимок вышел солнечным и даже пикантным, ведь Бех немного засветила загоревшую грудь. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Утро", - подписала звезда фотографию.

На втором фото красотка уже была без шляпы, зато можно заметить солнцезащитные очки. Волосы Романчук оставила распущенными, а показалась в красном купальнике. Звезда показала себя, делая селфи, на фоне моря. Красотка улыбалась и смотрела прямо в объектив камеры.

"Поговорим? Отвечу на интересненькие вопросы", - написала Марина под вторым кадром.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как снимки были в сторис Инстаграм, но так и хочется написать: "Держите челюсти, самая смелая фантазия".

Сообщалось, что украинская спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук рассказала о своем отдыхе.

Легкоатлетка записала несколько сториз, в которых похвасталась фигурой: "Сама упругость". Бех предстала в желтом бикини. Спортсменка надела маленький лифчик с переплетом посередине.

Напомним, Бех-Романчук в миниатюрном бикини сверкнула точеной фигурой

А еще Politeka сообщала, что Бех-Романчук эффектно вышла из бассейна, засветив самые сочные места

Также Politeka писала, что Бех-Романчук в мини-бикини похвасталась точеной фигурой у бассейна



