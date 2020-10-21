Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себя на отдыхе

На фото звезда позировала в красном бикини и лежала на пляже, подстелив одеяло. Бех смотрела в объектив камеры, хвастаясь отдыхом и загаром. На руке можно увидеть у Марины браслет отеля, где легкоатлетка сейчас отдыхает, так как в отпуске. Романчук собрала волосы назад, а образ дополнила золотой цепочкой на шее. Фото вышло солнечным и легким, ведь красотка была в хорошем настроении. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Доброе утро", - подписала фотографию Марина.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, так как Марина выбросила кадр в сторис Инстаграм, где таких функций нет, но так и хочется добавить: "Так выглядит рай".

Мы сообщали, что популярная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук восхитила поклонников, показав фигуру в крохотном бикини.

«Наслаждаюсь закатом», - коротко говорится в публикации под снимком, который Бех опубликовала в социальных сетях.

«Пшшш, горячая штучка», «вид на миллион», - пишут ее поклонники.

Мы писали, что известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук решила показать, как выглядит в купальнике.

Красотка предстала в купальном наряде с черно-белым принтом. Игривые завязочки посередине придавали образу некой кокетливости.

Напомним, Бех-Романчук без стыда показала самые загорелые места в купальнике

А еще Politeka писала, что Бех-Романчук сверкнула упругим телом на пляже, спустив бретели купальника

Также Politeka писала, что Бех-Романчук позволила полюбоваться идеальной фигурой в мини-бикини



