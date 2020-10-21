Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себя на отдыхе
На фото звезда позировала в красном бикини и лежала на пляже, подстелив одеяло. Бех смотрела в объектив камеры, хвастаясь отдыхом и загаром. На руке можно увидеть у Марины браслет отеля, где легкоатлетка сейчас отдыхает, так как в отпуске. Романчук собрала волосы назад, а образ дополнила золотой цепочкой на шее. Фото вышло солнечным и легким, ведь красотка была в хорошем настроении. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Шоптенко из "Танців з зірками" огорошила своим диагнозом: "В животе появляется..."
Шальная мама Сердючки показала, как надо целоваться, Данилко аж покраснел: "Раскрыла чакры"
"До минус 11": снежное похолодание прорвется в Украину, синоптики назвали дату
Страстная Анджелина Джоли в латексе и чулках показала, чем соблазняла Брэда Питта: «Бомба»
"Доброе утро", - подписала фотографию Марина.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, так как Марина выбросила кадр в сторис Инстаграм, где таких функций нет, но так и хочется добавить: "Так выглядит рай".
Мы сообщали, что популярная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук восхитила поклонников, показав фигуру в крохотном бикини.
«Наслаждаюсь закатом», - коротко говорится в публикации под снимком, который Бех опубликовала в социальных сетях.
«Пшшш, горячая штучка», «вид на миллион», - пишут ее поклонники.
Напомним, Бех-Романчук без стыда показала самые загорелые места в купальнике
А еще Politeka писала, что Бех-Романчук сверкнула упругим телом на пляже, спустив бретели купальника
Также Politeka писала, что Бех-Романчук позволила полюбоваться идеальной фигурой в мини-бикини