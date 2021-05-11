Известная украинская актриса Лера Товстолес, звезда "Женского квартала", показала себя на отдыхе, рассказав о шейминге
Как пишет Politeka net, Лера Товстолес является одной из красоток "Женского квартала". Звезда активно ведет социальные сети, где часто публикует новые фото.
В этот раз Лера показала себя в купальнике. Красотка стояла среди пустыни, надев белые очки. Товстолес на нескольких кадрах решила показать фигуру, рассказав о шейминге:
"Скинни-шейминг ...?)
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Что это такое?)
Если вы комментируете чужую худобу, значит вы шеймите . Заставляете худую девушку есть - это тоже шейминг.
Я очень часто сталкиваюсь с комментариями по поводу своей фигуры и уже научилась отвечать на подобные комментарии.
-Лера , ты такая худая.
-Да, спасибо, мне повезло.
Если вы хотите сделать худой девушке комплимент , то выбирайте слова «красивая», «утончённая», «прекрасная» ... и тд .
Мое тело- мое дело . Мой папа был худым до 30 лет, можно сказать тощим. Все пытались его накормить, особенно те, кто страдал от лишнего веса.
Мне передались его гены и я безумно счастлива, что живу во времена, когда любая внешность человека может быть прекрасной.
Так что мы можем вместе поржать над моими сиськами и тощим телом, у меня нет комплексов . Но тогда и я имею право поржать над вами.
Если вас шеймят- не стесняйтесь сказать об этом. Но и относитесь к себе с юмором.
Относиться к себе слишком серьёзно – это смешно", - написала Лера.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Во-первых, это идеально", "Капусту нужно кушать )))", "чень знакомая ситуация, когда тебя постоянно хотят накормить, потому что "ты слишком худая, прям кости светятся", "боже , как же это знакомо. Лера, ты очень красивая".
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