Актриса "Женского квартала" Валерия Товстолес поделилась с фанатами результатами жаркой фотосессии

Как сообщает Politeka.net, горячая красотка и звезда "Женского квартала" Валерия Товстолес уже давно покорила сердца миллионов мужчин. Девушка активный пользователь Instagram, где часто радует поклонников яркими кадрами из своей насыщенной жизни. Так, в этот раз модель поделилась пикантными кадрами из новой фотосессии, на которых появилась в чарующем образе.

Как видно, на новых снимках Валерия запечатлена в тусклой комнате с мягким светом и зеркальными стенами, она изгибается в разных позах, играя мышцами и демонстрируя идеальной спортивное тело. Перед камерой актриса появилась в черном купальнике замысловатой формы, который только подчеркивает ее стройную фигурку и упругие ягодицы. Волосы модели распущены и небрежно уложены, а на ее лице легкий макияж, она кидает томные взгляды в камеру.

В подписи к фотографиям Товстолес рассказала о себе и обратилась к поклонникам с вопросом. "Я сова или ленивая жопа? Мое утро начинается в 10 утра. Съемки в сериалах и мои эфиры – чаще всего начинаются во второй половине дня. У меня нет детей и забот, чтобы просыпаться рано утром. Но я так хочу встречать рассвет под свои медитации, заниматься спортом и успевать делать все свои дела в первой половине дня! А может я совершенно не создана для утра, может мое время – ночное. Короче, что вы считаете? Я сова или ленивая жопа?", - написала Валерия. А поклонники тут же принялись обсуждать ее снимки и отвечать на вопрос.

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