Известная украинская актриса Лера Товстолес, звезда "Женского квартала", показала себя на тренировке
На фото Лера позировала в шортиках и топе, стоя перед зеркалом в спортзале. Красотка выставила одну ножку, а волосы собрала назад, чтобы не мешали. Образ Товстолес дополнила стильными кроссовками, под которые надела носочки белого цвета. Актриса демонстрировала идеальную фигуру, восхищая идеальными изгибами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Девушка в подписи рассказала, что со своим молодым человеком начала заниматься активно спортом. Еще прошлой весной пара начала тренировки, а теперь они все больше и больше увлечены этим.
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На втором фото Лера уже приседала, демонстрируя идеальные ягодицы, так как развернулась спиной. А на послежних кадрах Товстолес показала совместные занятие с молодым человеком.
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"Круто как", "Огонь", "Люблю", "Прогресс есть!".