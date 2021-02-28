Известная украинская актриса и юмористка Лера Товстолес, звезда "Женского квартала", в преддверии весны показала кое-что интересное

Знаменитость примерила стильный кэжуал-аутфит ярко-оранжевого цвета. Своими фото красотка поделилась с подписчиками у себя в Instagram-блоге, передает Politeka.net

Лера одета в яркий костюм, состоящий из штанов на резинке, майки и свитшота с объёмными рукавами, который отлично подчеркнул стройную фигуру артистки.

Волосы звезде собрали в красивую прическу с собранными на затылке волнистыми волосами. Макияж визажисты выполнили с акцентом на глаза. Лера Товстолес выглядит невероятно свежей и заманчивой.

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Звезда "Женского квартала" повертелась в разных позах, не забыв сверкнуть своей упругой пятой точкой и стройной талией.

«Теперь мой любимый цвет )
Весна близко и я чувствую ее всеми фибрами души. Я же весенний человек.
Спасибо за этот шикарный костюм.
Столько комплиментов я уже давно не получала 😍качество, упаковка, дизайн 💦💦💦», - говорится в подписи.

Фолловеры принялись оставлять восторженные отзывы в комментариях, обратив внимание на шикарные изгибы красотки.

"Вааааау🔥 какая красавица❤️", " Красотуля проста огонь в красный ❤️", "Вам идет", " хорошая попочк@...", -пишут они.

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