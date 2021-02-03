Известная украинская актриса Лера Товстолес, звезда "Квартал 95", рассказала о жизни в ритме локдауна

На фото звезда позирует перед зеркалом в обтягивающем топе и лосинах. Лера соблазнительно выгнулась, показывая стройную фигурку, снимая себя на телефон. Волосы у Товстолес остались распущенными, которые девушка поправляла рукой в кадре. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Жизнь в ритме локдауна.

Раньше от нас зависело больше. Например я перестала пропускать тренировки и стабильно хожу несколько раз в неделю. А все потому, что раз и локдаун и такой опции как тренировки может не быть. А фигуру красивую хочу, общаться с девочками на тренировке хочу! Хочу просто куда-то выходить из дома )))", - написала звезда под фото.



Фанаты, включая Машу Кравец, поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Такая длина ног - это законно вообще?", "О, боже мой. Бомба-ракета", "Ну какого...", "Огонь", "Откуда топ?", "Как всегда - соблазн", "Ммм, сочно".

Мы писали, что звезда студии «Квартал 95» Лера Товтолес продемонстрировала отличную физическую форму, показав, как ей помогла йога.

"Я занимаюсь йогой. Мне абсолютно все равно где это делать, главное делать это хотя бы через день. Если бы не йога, то моей спине бы пришёл конец", - написала артистка.

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