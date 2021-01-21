"Не судите человека только по внешности"

Звезда студии «Квартал 95» Лера Товстолес показала себя в дерзком образе настоящей стервы

Артистка «Женского Квартала» поделилась новым снимком на своей странице в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

В новом посте Товстолес призналась, что ее в жизни часто принимали за стерву.

«Я стерва. Мне постоянно говорили, что у меня хитрые глаза и вообще я сучка. Я всегда считала это комплиментом, не обижалась, но старалась прорабатывать свои недостатки. Ну как недостатки... особенности», - написала юмористка.

Она призналась, что быть стервой внешне может быть весело, но на самом деле она крайне ранимая.

«Скажу так, не судите человека только по внешности, внутри я аленький цветочек и нежный котёнок. Царапаться первой не буду, обещаю», - написала Товстолес.

Она также поделилась снимком, на котором позирует в дерзком образе. Так, артистка примерила черный костюм с коротким топиком, который открывает ее живот. Сверху блондинка накинула ярко-красную куртку с голубой подкладкой.

Дополнила свой образ Товстолес завитыми кудрями и вызывающим выражением лица.

Поклонники звезды отреагировали на ее пост, засыпав ее лайками.

«Стервой по-моему тебя считают те для кого ты не удобна как человек в целом а так ты красотка талантливая и добрая девчонка не обращай на них внимание и будь собой», пишут в комментариях.

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