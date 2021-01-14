Известная актриса Лера Товстолес, звезда "Квартал 95", показала себя в нежном образе

На фото красотка позировала в шелковой блузе сизого оттенка. Звезда улыбалась, задрав одну ножку. Кроме блузы на Лере ничего не было, поэтому можно легко оценить идеальные ножки звезды. Товстолес сидела в старом кресле и хвасталась пикантным нарядом, делая кадр максимально соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили несколько десятков лайков и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Лерочка, спасибо за такую красоту с утра! Доброго дня и волшебного настроения!", "Эти ноги. Ты богиня, всегда помни об этом", "Красивая и прекрасная! И не стоит это забывать)) никогда", "Спасибо милая за настроение", "Топ-Лера Товстолес", "Вот согласна, на все сто!", "Красотка," "Ножки просто огонь", "Может потому ты огонь-девушка", "Невероятная, так держать".

Сообщалось,. что актриса «Квартал 95» и «Женского квартала» Ольга Жуковцова-Кияшко засветила эксклюзивные кадры из гримерки.

У себя в Инстаграм 37-летняя актриса опубликовала фото с еще одной звездой студии Лерой Товстолес. Ольга была одета в короткий красный топ, который подчеркнул ее стройную фигурку.

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