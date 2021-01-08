Звезда Студии «Квартал 95» Лера Товстолес снялась в чувственной фотосессии сразу в нескольких жарких образах

Яркие образы знаменитости, ранее шагающей по подиуму и поражающей сеть невероятными формами, часто становятся причиной бурных обсуждений в Инстаграм. Девушка умело экспериментирует со своим имиджем и даже во время съемок в «Женском квартале» может похвастаться модными нарядами.

В этот раз красотка рассказала о смене имиджа и о том, как ей помогают в этом любимые бренды. Светловолосая стройная модель решила преобразиться благодаря аккуратной прическе и серому классическому костюму. Также Лера примерила белую блузу с нежно-розовым жилетом.

«Очень хочется нового в 2021-м. Сменить кардинально имидж, уехать на месяц на Бали и смыть весь прошлый год со своего лица 😅 Что делать ? Если на это нет времени, финансов и даже цвет волос мне строго нельзя менять ... Могут спасти только наряды и украшения от любимых брендов. И на фото видно, как все эти вещи делают меня счастливее )», - написала Лера.

Поклонники принялись комментировать увиденное:

«А цвет по контракту нельзя менять?; Ты в любом виде красотка😻 Но третья фотка — фаворит 🔥; Ты везде клёвая 🔥 но 3 в самое сердце ❤; Мне 3-я 🔥; Красивая ты😘 везде горячо🤗); Мне 1,и -2 фотка!)🔥; Юмор только юмор может заменить Бали 😀; Красотка крута епта крута😂; 3 фотка огонь❤».

Так как Лера привыкла ко вниманию и старается обращать взгляд публики на себя правильно, она в этот раз сняла трендовый ролик в «Тик-Токе», которым позже поделилась в Инстаграм. В серебристом платье с вырезом и без рукавов красотка выглядела очень привлекательно. Также рядом с ней можно заметить двух участниц Женского квартала в похожих и не менее коротких нарядах с блестками.

Стоит отметить, что большим плюсом модельной карьеры Валерия считает свой выбор профессии, а своим самым большим достижением — совместный выход на подиум с Ириной Шейк.

Напомним, красотки из "Квартал 95" устроили жаркие танцы в гримерке, на сцене такое не покажешь

Как сообщала Politeka, горячая блондинка из "Квартал 95" в бикини эффектно присела перед мужчинами

Также Politeka писала, что блондинка из "Квартал 95" в лифчике и на каблуках устроила игры в образе соблазнительного строителя