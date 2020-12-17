Актриса студии "Квартал 95" Валерия Товстолес нашла, чем себя занять в компании других девушек

Как сообщает Politeka.net, девушка разместила в соцсети "Инстаграм" серию сториз, снятых во время подготовки в выступлению "Женского квартала". Красотка надела роскошное белое платье с длинным разрезом и смелым декольте, в роликах видно, что под ним нет бюстгальтера. Образ довершило жемчужное ожерелье и черные туфельки.

В одном из роликов Лера Товстолес подошла к зеркалу и при помощи закадрового голоса произнесла: "Черт возьми, и как ты прикажешь это все понимать? Ты почему снова такая обожабельная?". Позднее она решила поплясать с Верой Кекелией и Александрой Машлятиной, девушки в роскошных платьях попытались повторить трендовый танец из социальных сетей.

Судя по описанию, получилось у них не очень: "Ты не в тренде, просто с этим смирись". На другом ролике Сашу заменила Элина Мбани, в новом составе троица станцевала под новогоднюю песню "Jingle bells".

Ранее Валерия Товстолес показала откровенные наряды, в которых решилась выйти на сцену в новом концерте. Один из нарядов привлекает внимание вырез едва ли не до самой талии, черный костюм лишь подчеркнул и без того прелестную фигурку юмористки. Более скромный образ в пикантном мини показал ноги Товстолес, тогда как забавный стиль «сумасшедшей беременной» получился весьма натуральным.

Напомним, что Лера Товстолес сняла лифчик и показала свои самые сладкие места, фото: "Аж слюнки потекли...".

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Также Politeka писала, что Лера Товстолес эффектно повиляла бедрами, заставив мужчин пускать слюнки: «В прошлой жизни я была…».