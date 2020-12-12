Звезда студии "Квартал 95", украинская актриса Валерия Товстолес показала кадры из модельной жизни за границей

Архивным видео девушка поделилась у себя в Инстаграм, пишет Politeka.net (чтобы просмотреть –доскролльте страницу до конца)

В кадре можно увидеть виллу и Леру, которая в купальнике присела на ствол дерева. Девушка сначала дурачится, а потом поправляет свое бикини и готовится к предстоящему съемочному процессу.

«Нашла старые видео с модельной жизни)

Модельная карьера удалась, я считаю. Это вот съемки в Ницце . Три дня я жила на огромной вилле с съёмочной командой, которая собралась с Германии, Италии, Латвии, Украины. Я как всегда рекламирую купальники 😂👌», - написала Товстолес.

Как известно, Лера Товстолес начинала свою карьеру как модель. Она работала на показах за границей. Позже она попробовала себя в «Лиге смеха» и «Рассмеши комика». В «Женском квартале» девушка играет роли красоток, моделей и любовниц.

Ранее мы писали, что Лера рассказала, что снялась в сериале. Кроме этого, она засветила украинского продюсера Потапа, который также появится в новом сериале.

«Завтра премьера комедийного сериала «Родня»…Я сыграла маленькую роль, но с меня начнётся история этого сериала», - подписала фото звезда.

На снимке Лера в обтягивающем бежевом платье с глубоким декольте стоит рядом с двумя мужчинами, один из которых был Потап.

Напомним, что Лера Товстолес сняла лифчик и показала свои самые сладкие места, фото: "Аж слюнки потекли...".

Как сообщала Politeka, Потап ответил на предъяву о "дружбе с Россией: "Я был в АТО, у меня козацкая фамилия и украиночка-жена".

Также Politeka писала, что Лера Товстолес эффектно повиляла бедрами, заставив мужчин пускать слюнки: «В прошлой жизни я была…».