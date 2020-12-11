Актриса студии "Квартал 95", украинская модель Валерия Товстолес восхитила фигурой в новом образе для съемок шоу

Популярная артистка привыкла делиться новыми превью-кадрами из будущих выпусков шоу. Поэтому несколько часов назад девушке удалось впечатлить поклонников серией снимков, на которых она примерила сразу три разных образа и не постеснялась при этом показать свое тело.

Некоторые наряды красотки были довольно открытыми, а вырез в черном костюме едва ли не до самой талии совсем не скрыл прекрасной фигуры артистки. Более скромный образ в пикантном мини показал ноги Товстолес, тогда как забавный стиль «сумасшедшей беременной» получился весьма натуральным:

«Ухуууу горячий выпуск @zhenskiykvartal_official уже завтра ️❤️ Завтра я буду и секси строителем и сумасшедшей беременной, все рассказывать не буду, вы лучше сами посмотрите !», - написала Лера под фото.

Вот как реагируют фанаты:

«Клас😻😌♥️; Да, разнообразные роли😂💥♥️; Обязательно посмотрим! На такую красоту🔥; Ох и секси леди🔥😍🔥😍 красатуличка Вы с @nikitkinna надо мной издеваетесь??!); Премьера будет 20:20. Прошлый раз прочитала ваш пост и включила телевизор 22:00. И оно выпуск уже заканчивался!; 22:22 Вечерний квартал».

Ранее мы писали, что украинская модель Валерия Товстолес покорила соблазнительными танцами. У себя в Инстаграм девушка опубликовала видео, на котором предстала в очень соблазнительном образе. Лера была одета в обтягивающие лосины и миниатюрный топ. Она эффектно двигалась под музыку, виляя бедрами и пятой точкой.

Стоит отметить, что Лера – обладательница невероятно стройной фигуры.

«В прошлой жизни я была бальницей. Возможно это так. Я наконец- то спустя год пришла на танцы. Мама с самого детства таскала меня на разные направления танца и я ей безумно благодарна», - подписала пост звезда.

За короткое время под постом артистки оставили массу комплиментов.

Напомним, что Лера Товстолес задрала ноги, восхитив видом: «Схожу с ума».

Как сообщала Politeka, Лера Товстолес сняла лифчик и показала свои самые сладкие места, фото: "Аж слюнки потекли...".

Также Politeka писала, что Лера Товстолес задрала стройную ножку и похвасталась отсутствием трусиков: с такой не загрустишь.