Актриса студии "Квартал 95" Лера Товстолес показала свои достоинства во всей красе

Как пишет Politeka.net, знаменитость выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" кадр с фотосессии, для котрой позировала в фиолетовой рубашке с пикантным вырезом на плече. Стоит отметить, что девушка надела черные туфли и сделала роскошную прическу, однако напрочь отказалась от штанов.

В таком виде Лера Товстолес покрасовалась перед камерой в комнате с "бумажной" стеной. Он присела на край кресла и соблазнительно изогнулась, погладив себя изящным жестом по лодыжке.

"Как часто мы забываем, что хороши? Я делаю это постоянно. Я могу тратить время на массажи, тренировки, косметологов и тд... и все равно блин, критиковать себя. Критиковать свою внешность и черты характера, возраст... и этот список может ещё долго продолжаться", - поделилась переживаниями актриса в своем посте. - "А сегодня пришла в @fitforface.ua и мастер Оля с таким восхищением говорила о моей красоте, о моих скулах, о строение моего лица, как мне повезло и тд. Я была поражена, это все она обо мне? Вышла с студии и такая, да! Реально, я же секси 😂 Я это и так знаю, но нас часто заносит с этой критикой к себе и к окружающим, что собственные достоинства уже не впечатляют".

Ранее Лера Товстолес решила сменить имидж, и в этом ей помогла новая стильная прическа и серый классический костюм, который красотка дополнила белой блузкой и нежно-розовым жилетом.

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