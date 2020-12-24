Звезда Студии «Квартал 95» Лера Товстолес устроила с коллегами зажигательные танцы

Известная красотка и популярная модель Валерия Товстолес не перестает удивлять стильными кадрами со съемок предновогоднего выпуска «Женского квартала». Вместе с коллегами артистка решила поделиться несколькими кадрами, которые сняла за кулисами.

Так как Лера привыкла ко вниманию и старается обращать взгляд публики на себя правильно, она в этот раз сняла трендовый ролик в «Тик-Токе», которым позже поделилась в Инстаграм. В серебристом платье с вырезом и без рукавов красотка выглядела очень привлекательно. Также рядом с ней можно заметить двух участниц Женского квартала в похожих и не менее коротких нарядах с блестками.

Стоит отметить, что большим плюсом модельной карьеры Валерия считает свой выбор профессии, а своим самым большим достижением — совместный выход на подиум с Ириной Шейк. Соблазнительные формы Товстолес часто становятся объектом обсуждения в Интернете и пикантное видео, выложенное в Инстаграм в Сториз звезды, тому подтверждение

Также блондинка из «Женского Квартала» поделилась новыми снимками на своей странице в Инстаграм.

Как рассказала сама Лера, ее сфотографировала коллега по «Кварталу» Марта Адамчук.

На снимках она позирует в вечернем белом платье с серебристыми блестками. Наряд с глубоким декольте спереди и вырезом на спине и юбке так и приковывает к себе внимание. Красотка умело позирует на камеру, застывая в томных позах.

«Ты красавица», «Шикарная на всех фотографиях», «Сразу видно, что профессиональная модель», «Роскошная», «Никогда такой красоты не видел и вот опять», «Киця», - пишут люди.

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