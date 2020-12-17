Звезда Студии «Квартал 95» Лера Товстолес показала праздничный образ в роскошном платье

Блондинка из «Женского Квартала» поделилась новыми снимками на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Как рассказала сама Лера, ее сфотографировала коллега по «Кварталу» Марта Адамчук.

«Вчера мы снимали маленькую новогоднюю историю для Женского Квартала. Спасибо всем девочкам стилистам и визажистам и мастерам по прическам, Вы нас сделали очень красивыми», - написала юмористка.

На снимках она позирует в вечернем белом платье с серебристыми блестками. Наряд с глубоким декольте спереди и вырезом на спине и юбке так и приковывает к себе внимание. Красотка умело позирует на камеру, застывая в томных позах.

Ее поклонники тут же отреагировали на публикацию.

«Ты красавица», «Шикарная на всех фотографиях», «Сразу видно профессиональная модель», «Роскошная», «Никогда такой красоты не видел и вот опять», «Киця», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Лере удалось впечатлить поклонников серией снимков, на которых она примерила сразу три разных образа и не постеснялась при этом показать свое тело.

Некоторые наряды красотки были довольно открытыми, а вырез в черном костюме едва ли не до самой талии совсем не скрыл прекрасной фигуры артистки.

Напомним, красотки из "Квартал 95" устроили жаркие танцы в гримерке, на сцене такое не покажешь: кадры шалостей.

Как сообщала Politeka, горячая блондинка из "Квартал 95" в бикини эффектно присела перед мужчинами: "Карьера удалась".

Также Politeka писала, что блондинка из "Квартал 95" в лифчике и на каблуках устроила игры в образе соблазнительного строителя: "Вы издеваетесь?".