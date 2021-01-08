Известная модель Ирина Сопонару, звезда "Квартал 95", показала себя и коллегу Леру Товстолес

На фото красотка позировала в кожаном топе и штанах. На девушке не было белья, но это Ирину совсем не смущало. На заднем фоне можно увидеть Товстолес, но уже в платье, под которым можно заметить белую рубашку. Образы получились интересными и даже немного соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Ничего себе, не ожидал такого", "Топ модель по-украински", "Ждем продолжения", "Ну прям огонь", "Вау, какая красотка", "Ну во-первых, это красиво", "Невероятно красивая блондинка", "Ирина, мы все потекли слюной", "Шикарно, браво!", "Сплошное изящество", "Тебя прям не узнать", "Выходи уже замуж".

Сообщалось, что актриса из "Квартал 95" Ирина Сопонару предстала во всей красе - лучший подарочек.

Так, Ирина решила козырнуть длиннющим ножками, избавившись от штанов, но обув роскошные ботфорты из коричневой замши. Слегка растрепанная блондинка дополнила лук светлым пиджаком - кажется, будто под ним на ней ничего нет.

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