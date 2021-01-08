Известная модель Ирина Сопонару, звезда "Квартал 95", показала себя и коллегу Леру Товстолес
На фото красотка позировала в кожаном топе и штанах. На девушке не было белья, но это Ирину совсем не смущало. На заднем фоне можно увидеть Товстолес, но уже в платье, под которым можно заметить белую рубашку. Образы получились интересными и даже немного соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:
"Ничего себе, не ожидал такого", "Топ модель по-украински", "Ждем продолжения", "Ну прям огонь", "Вау, какая красотка", "Ну во-первых, это красиво", "Невероятно красивая блондинка", "Ирина, мы все потекли слюной", "Шикарно, браво!", "Сплошное изящество", "Тебя прям не узнать", "Выходи уже замуж".
18-летняя дочь Валерия Меладзе сломала шею, первые подробности и фото из больницы: "В Рождество..."
Грустный Дан Балан ошеломил неожиданным образом, остались только глаза: «Как Кай из "Снежной Королевы"»
Стихия атаковала Харьков, люди не могут покинуть город: что происходит
Жуткое известие всколыхнуло Харьковщину: тело пропавшего парня нашли в поле, детали трагедии
Новая беда на "Укрзализныце", поезд с пассажирами вспыхнул прямо на ходу: кадры и данные о пострадавших
Сообщалось, что актриса из "Квартал 95" Ирина Сопонару предстала во всей красе - лучший подарочек.
Так, Ирина решила козырнуть длиннющим ножками, избавившись от штанов, но обув роскошные ботфорты из коричневой замши. Слегка растрепанная блондинка дополнила лук светлым пиджаком - кажется, будто под ним на ней ничего нет.
Напомним, блондинка из "Квартал 95" без белья порадовала своими пышными прелестями
А еще Politeka сообщала, что блондинка из «Квартал 95» свела с ума соблазнительной позой, избавившись от белья
Также Politeka сообщала, что обиженная Елена Кравец устроила жесткую выволочку звезде "Женского квартала"