Актриса и звезда "Квартал 95" Ирина Сопонару огорошила фанатов откровенным снимком
Фото появилось в личном Instagram актрисы.
Так, звезда "Квартал 95", видимо, решила провести 2020 год откровенной фотосессией и опубликовала один из снимком в своем микроблоге.
Чтобы добавить пикантности снимку, Ирина Сопонару скинула даже лифчик, прижимая свой роскошный бюст руками.
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Также звезда "Квартал 95" надела обтягивающие леггинсы и черные туфли на высоком каблуке.
"Продолжение следует", - заинтриговала популярная актриса своих поклонников, намекая, видимо, на публикацию новых снимков с откровенной фотосессии.
"Ничего себе, не ожидал такого", "Топ модель по-украински", "Ждем продолжения", "Ну прям огонь", "Вау, какая красотка", "Ну во-первых, это красиво", "Невероятно красивая блондинка", "Ирина, мы все потекли слюной", "Шикарно, браво!", "Сплошное изящество", "Тебя прям не узнать", "Выходи уже замуж", - написали они под публикацией.
Ранее мы рассказывали, что Ирина Сопонару засветила свои худенькие ноги в экстремальном платье.
На странице артистки появилось фото, на котором она позирует на сцене в коротком платье с микрофоном в руках.
"С таким задумчивым лицом, я пытаюсь сообщить Вам, что сегодня в 20.20 на "1+1 новейший "Женский Квартал", - написала она.
На опубликованном фото можно раздвиться длинные и стройные ноги Сопонару. Пользователи соцсети оценили новый образ актрисы и засыпали ее комплиментами.
Напомним, что Ирина Сопонару посветила прелестями, оставшись без штанов:"в кадр попали...".
Как сообщала Politeka, Ирина Сопонару лишила покоя, показавшись в смелом мини:"на грани...".
Также Politeka писала, что Ирина Сопонару в перьях кокетливо изогнулась, заставив мужчин глотать слюнки:"худенькая".