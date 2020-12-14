Зірка "Квартал 95", відома українська актриса Ірина Сопонару похвалилася стрункою фігурою в розкішному вбранні

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала знімок, на якому постала у вельми незвичайному костюмі. На Сопонару був чорний приталений піджак, під який вона одягла спідницю або сукню з пір'ям. Що було під піджаком важко розгледіти, але знизу стирчала ефектна спідниця. Образ доповнювали бежеві класичні туфлі-човники. Сама Ірина стояла в якомусь шоурумі і дивилася в сторону.

"Дівчатка, хто в чому зустрічає Новий Рік?",- поцікавилася у шанувальників Ірина.

У коментарях стали робити компліменти зірці "Жіночого кварталу".

"Іріш, відмінний варіант", "Гарненька", "Худишка", "Супер", "Краса", "вогонь", "красуня", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Ірина Сопонару є однією з провідних актрис в «жіночому кварталі». Крім цього, вона знімається в скетч-комедії "Країна У". Не так давно Ірина замінила Олену Кравець в "Чисто News", які виходять в ефір відразу після серйозних новин.

Раніше ми писали, що Ірина Сопонару в розкльошених штанях спокусливо зігнулася біля червоного холодильника. Дівчина у всій красі продемонструвала свою чудову фігурку.

Нагадаємо, що Ірина Сопонару змусила ковтати слинки, показавши своє "коронне блюдо" у вузьких джинсах: "вогонь!.

Як повідомляла Politeka, Ірина Сопонару закохала в себе видом в білому мереживі:"божевільний діамант".

Також Politeka писала, що Ірина Сопонару звела з розуму фатальним образом: "як тут не закохатися".