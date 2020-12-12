Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Квартал 95", звела з розуму спокусливими фотографіями

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому позувала в білосніжній нічній сорочці з мереживом. Зверху Ірина накинула грайливий халатик, який доповнив образ майстерної спокусниці.

Блондинка стояла біля дзеркала і розглядала себе. Її волосся було зібране в пучок.

"Сяй, божевільний діамант", - підписала фото зірка.

За короткий час її пост зібрав понад 5 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Ой та файна яка", " Красотуля!", "Ірина ви дивовижна. Я вас люблю! Виходьте за мене заміж!", "Гарне фото... такими фотографами не розкидаються", "Вай дуже красива, чарівна", "Красиво", «Супер», "ти супер красуня, не ну красотуля я більше нічого не скажу немає слів від такої краси", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що спекотна блондинка вразила наповал спокусливими знімками. Молода красуня стояла біля холодильника, демонструючи свої апетитні форми. На ній був надітий сріблястий топ з довгими рукавами і широкі штани чорного кольору. Якби Сопонару не стала комедіанткою, вона б без проблем могла б стати моделлю. Ця струнка блондинка точно б зібрала всі нагороди на конкурсах краси.

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