Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Квартал 95", свела с ума соблазнительными фотографиями

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором позировала в белоснежной ночной рубашке с кружевом. Сверху Ирина накинула игривый халатик, который дополнил образ искусной соблазнительницы.

Блондинка стояла возле зеркала и рассматривала себя. Ее волосы были собраны в пучок.

«Сияй, сумасшедший бриллиант», - подписала фото звезда.

За короткое время ее пост собрал более 5 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Ой красивая-то какая», «Красотуля!», «Ирина Вы прелесть. Я Вас люблю! Выходите за меня замуж!», «Хорошее фото... такими фотографами не разбрасываются», «Вай очень красивая, неотразимая», «Красиво», «Супер», «Ты супер красотка, не ну красотуля я больше ничего не скажу нет слов от такой красоты», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что знойная блондинка сразила наповал соблазнительными снимками. Молодая красотка стояла у холодильника, демонстрируя свои аппетитные формы. На ней был надет серебристый топ с длинными рукавами и широкие брюки черного цвета. Если бы Сопонару не стала комедианткой, она бы без проблем могла бы стать моделью. Эта стройная блондинка точно бы собрала все награды на конкурсах красоты.

Напомним, что Ирина Сопонару отбросила комплексы и показала, что под юбкой: «А говорила, что маленькая...».

Как сообщала Politeka, Ирина Сопонару свела с ума роковым образом: «Как здесь не влюбиться».

Также Politeka писала, что Ирина Сопонару посветила прелестями, оставшись без штанов: «В кадр попали…».