Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Квартал 95", заінтригували пікантними кадрами
Як повідомляє Politeka.net, актриса поділилася відео в сторіс Інстраграма.
Сопонару блиснула красою з акруратним макіяжем з акцентом на очах, який підкреслив її природну красу. Волосся артистки були пишно укладені.
"І ось, значить півроку не минуло, як я знову в студії з прекрасними дівчатами, які мене сьогодні прихорошили і зроблять мені гарний фотосешн. А результат нашої співпраці, не побоюся цього слова, ви побачите пізніше», - сказала актриса.
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Відзначимо, на Сопонару був надів сірий светр. А до кінця свого звернення дівчина присіла, і в кадр потрапили її ноги, які виявилися голими.
Раніше Сопронару вразила знімком у холодильника, при цьому вона вигідно демонструє свої апетитні форми, зігнувшись в спині. На знімку добре видно ідеальне тіло зірки. Сопонару приймає пікантні пози, а на обличчі у неї написано якесь невдоволення.
Для зйомок вона одягла сріблястий топ з довгими рукавами і широкі штани чорного кольору. Стильна зачіска і яскравий макіяж з акцентом на очі доповнили образ.
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