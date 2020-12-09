Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Квартал 95", заинтриговали пикантными кадрами

Как сообщает Politeka.net, актриса поделилась видео в Сторис Инстраграма.

Сопонару блеснула красотой с аккруратным макияжем с акцентом на глазах, который подчеркнул ее природную красоту. Волосы артистки были пышно уложены.

«И вот, значит полгода не прошло, как я снова в студии с прекрасными девушками, которые меня сегодня прихорошили и сделают мне красивый фотосешн. А результат нашего сотрудничства, не побоюсь этого слова, вы увидите попизже», - сказала актриса.

Отметим, на Сопонару был надел серый свитер. А к концу свое обращения девушка присела, и в кадр попали ее стройные ноги, которые оказались голыми.

Ранее Сопронару впечатлила снимком у холодильника, при этом она выгодно демонстрирует свои аппетитные формы, изогнувшись в спине. На снимке хорошо видно идеальное тело звезды. Сопонару принимает пикантные позы, а на лице у нее написано некое недовольство.

Для сьемок она надела серебристый топ с длинными рукавами и широкие брюки черного цвета. Стильная прическа и яркий макияж с акцентом на глаза дополнили образ.

Напомним, звезда "Квартал 95" без стыда оседлала мускулистого незнакомца, кадры жаркой тренировки.

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