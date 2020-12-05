Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Квартал 95", показала соблазнительное фото

Как сообщает Politeka.net, актриса Ирина Сопонару на юмористической сцене уже 18 лет. Эта стройная блондинка могла бы собирать награды на конкурсах красоты, зато приобретает их своим чувством юмора. За время своей карьеры она сыграла множество комедийных ролей.

В перерывах между сьемками она успевает порадовать своих поклонников, выкладывая соблазнительные снимки в сети Instagram.

Знойная блондинка запечатлена на новом фото, стоящей у холодильника, при этом она выгодно демонстрирует свои аппетитные формы, изогнувшись в спине. На снимке хорошо видно идеальное тело звезды. Сопонару принимает пикантные позы, а на лице у нее написано некое недовольство.

Для сьемок она надела серебристый топ с длинными рукавами и широкие брюки черного цвета. Стильная прическа и яркий макияж с акцентом на глаза дополнили образ.

Фолловеры дружно стали восхищаться тем, как хорошо выглядит юмористка на фото и буквально глотать слюнки, смотря на ее пятую точку. Правда нашлись и те, кто отметил, что актриса выглядит старше своих лет:



"Роковая девушка🔥", "просто лучшая😘", "Классный изгиб👍", "Шикарный наряд🔥", " Оууууу Ирина, какая у Вас шикарная... глаза)", "Лет на 20 старше!!😁", "Вау , ты просто шикарная😍, люблю тебя😘", "Ооооу полегче❤️", "Огонь".

Напомним, звезда "Квартал 95" без стыда оседлала мускулистого незнакомца, кадры жаркой тренировки.

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